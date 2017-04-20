Фирма-однодневка из Челябинска вывела за рубеж 31 млн рублей

Уральские таможенники выявили факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере — на счета иностранной компании злоумышленники перевели 31 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской таможни.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что зарегистрированное в южноуральской столице ООО заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия. В рамках контракта на счет поставщика были перечислены денежные средства, однако указанный товар так и не был ввезен на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению преступления. Оказалось, что подставную фирму-однодневку за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать на себя жительница Челябинска. Она полностью признала свою вину и теперь сотрудничает со следствием.

За незаконное использование документов при образовании юридического лица ей может грозить уголовная ответственность — санкция части 1 статьи 173.2 предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей.