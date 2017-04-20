Фирма-однодневка из Челябинска вывела за рубеж 31 млн рублей
Незаконную схему вывода денег из страны вскрыли уральские таможенники.
Незаконную схему вывода денег из страны вскрыли уральские таможенники.
Уральские таможенники выявили факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере — на счета иностранной компании злоумышленники перевели 31 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
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Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению преступления. Оказалось, что подставную
За незаконное использование документов при образовании юридического лица ей может грозить уголовная ответственность — санкция части 1 статьи 173.2 предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей.
По факту невозвращения денежных средств в Россию