В Пермском районе рыбак провалился под лёд

70-летний рыбак провалился под лед вблизи поселка Юго-Камский. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел 19 апреля.

Житель Бардымского района рыбачил в трёхстах метрах от берега. В какой-то момент лёд провалился и пенсионер оказался в воде. К счастью, это заметили другие рыбаки. Они смогли вытащить пострадавшего на берег и вызвали представителей экстренных служб. Пожарные доставили спасенного врачам. Ему оказали разовую медицинскую помощь.

Как отмечают в МЧС, причина ЧП — несоблюдение правил безопасности на воде.

«В период активного снеготаяния в конце апреля существует огромный риск для жизни при выходе на уже некрепкий лед», — пояснил начальник отдела безопасности людей на воде ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Гониченко.