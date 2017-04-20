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08:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском районе рыбак провалился под лёд

Пострадавшего спасли случайные очевидцы ЧП.

70-летний рыбак провалился под лед вблизи поселка Юго-Камский. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел 19 апреля.

Житель Бардымского района рыбачил в трёхстах метрах от берега. В какой-то момент лёд провалился и пенсионер оказался в воде. К счастью, это заметили другие рыбаки. Они смогли вытащить пострадавшего на берег и вызвали представителей экстренных служб. Пожарные доставили спасенного врачам. Ему оказали разовую медицинскую помощь.

Как отмечают в МЧС, причина ЧП — несоблюдение правил безопасности на воде.

«В период активного снеготаяния в конце апреля существует огромный риск для жизни при выходе на уже некрепкий лед», — пояснил начальник отдела безопасности людей на воде ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Гониченко.

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