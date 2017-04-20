В Пермском районе рыбак провалился под лёд
Пострадавшего спасли случайные очевидцы ЧП.
Пострадавшего спасли случайные очевидцы ЧП.
70-летний рыбак провалился под лед вблизи поселка
Житель Бардымского района рыбачил в трёхстах метрах от берега. В
Как отмечают в МЧС, причина ЧП — несоблюдение правил безопасности на воде.
«В период активного снеготаяния в конце апреля существует огромный риск для жизни при выходе на уже некрепкий лед», — пояснил начальник отдела безопасности людей на воде ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Гониченко.