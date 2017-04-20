СК: уборщица кафе ударила по голове бутылкой девочку-подростка

18-летняя уборщица кафе ударила по голове бутылкой девочку-подростка в селе Мальцево Пильнинского района, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, злоумышленница, работавшая в заведении уборщицей, попросила потерпевшую поставить брошенную пустую бутылку в урну, но та отказала. После этого между девушками произошел скандал, и обвиняемая ударила посетительницу бутылкой по голове. В результате происшествия несовершеннолетняя получила тяжкий вред здоровью.

Суд назначил 18-летней студентке два года лишения свободы условно.