СК: уборщица кафе ударила по голове бутылкой девочку-подростка
Злоумышленница напала на 17-летнюю пострадавшую у кафе, где сама работала уборщицей.
Злоумышленница напала на 17-летнюю пострадавшую у кафе, где сама работала уборщицей.
18-летняя уборщица кафе ударила по голове бутылкой
По версии следствия, злоумышленница, работавшая в заведении уборщицей, попросила потерпевшую поставить брошенную пустую бутылку в урну, но та отказала. После этого между девушками произошел скандал, и обвиняемая ударила посетительницу бутылкой по голове. В результате происшествия несовершеннолетняя получила тяжкий вред здоровью.
Суд назначил 18-летней студентке два года лишения свободы условно.