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13:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК: уборщица кафе ударила по голове бутылкой девочку-подростка

Злоумышленница напала на 17-летнюю пострадавшую у кафе, где сама работала уборщицей.

18-летняя уборщица кафе ударила по голове бутылкой девочку-подростка в селе Мальцево Пильнинского района, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, злоумышленница, работавшая в заведении уборщицей, попросила потерпевшую поставить брошенную пустую бутылку в урну, но та отказала. После этого между девушками произошел скандал, и обвиняемая ударила посетительницу бутылкой по голове. В результате происшествия несовершеннолетняя получила тяжкий вред здоровью.

Суд назначил 18-летней студентке два года лишения свободы условно.

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