СК проверит отца, бившего малыша об асфальт на глазах прохожих

Со слов очевидцев, 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и Красных Командиров некий мужчина поднял высоко над головой 4-летнего ребенка и с силой швырнул его на асфальт. Причем повторилось это не один раз.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий удалось установить, что инцидент действительно имел место, и указанному ребенку были причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в одну из городских больниц», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.