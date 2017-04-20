СК проверит отца, бившего малыша об асфальт на глазах прохожих
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге следователи разбираются в обстоятельствах жестоко избиения ребенка, свидетелями которого стали прохожие в микрорайоне Уралмаш.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге следователи разбираются в обстоятельствах жестоко избиения ребенка, свидетелями которого стали прохожие в микрорайоне Уралмаш.
Со слов очевидцев, 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и Красных Командиров некий мужчина поднял высоко над головой 4-летнего ребенка и с силой швырнул его на асфальт. Причем повторилось это не один раз.
«В ходе первоначальных проверочных мероприятий удалось установить, что инцидент действительно имел место, и указанному ребенку были причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в одну из городских больниц», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.