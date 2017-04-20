На трассе в Башкирии перевернулась «Газель»
Автомобиль буквально воткнулся «носом» в снежную обочину.
Автомобиль буквально воткнулся «носом» в снежную обочину.
Авария произошла в минувшую среду, 19 апреля, на башкирской трассе в сторону города Бирск. В неприятную историю попал водитель «Газели» — его автомобиль перевернулся и воткнулся передней частью в снежную обочину.
По словам очевидцев, которые опубликовали кадры с места происшествия в сообществе БашДТП, водитель и виновник аварии сел за руль нетрезвым. Благо, все обошлось без тяжелых последствия — мужчина отделался царапинами и испугом.
Причины