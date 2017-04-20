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08:48 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе в Башкирии перевернулась «Газель»

Автомобиль буквально воткнулся «носом» в снежную обочину.

Авария произошла в минувшую среду, 19 апреля, на башкирской трассе в сторону города Бирск. В неприятную историю попал водитель «Газели» — его автомобиль перевернулся и воткнулся передней частью в снежную обочину.

По словам очевидцев, которые опубликовали кадры с места происшествия в сообществе БашДТП, водитель и виновник аварии сел за руль нетрезвым. Благо, все обошлось без тяжелых последствия — мужчина отделался царапинами и испугом.

Причины дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняют дорожные полицейские республики.

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