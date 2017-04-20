В Челябинске накрыли подпольное производство туалетной бумаги

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в цеху работали пятеро граждан среднеазиатской республики. Они производили туалетную бумагу, нелегально нанося на нее известный товарный знак.

Полиция изъяла 5 станков для производства и 247 тысяч единиц готовой продукции. По предварительным оценкам, ущерб правообладателям составил более 2,5 млн рублей. В течение десяти дней сотрудники полиции проверили деятельность более 2800 организаций и предприятий, продававших продукцию разного вида.

незаконного оборота стражи порядка изъяли более 360 тысяч единиц нелегального товара, в том числе свыше 73 тысяч емкостей с алкогольной продукцией, на общую сумму порядка 20 миллионов рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно в Жигулевске у местного жителя изъяли контрафактный табак на 10 млн рублей.