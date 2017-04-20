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09:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

41 населенный пункт Татарстана остался без электроэнергии

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сегодня поступило сообщение об отключении электроснабжения в 41 населенном пункте, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В 7.45 поступила информация об отсутствии электроснабжения на территории Тетюшского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Пестречинского муниципальных районов и частично в Казани.

Без электричества остались более десяти тысяч человек — порядка 700 домов, 12 школ, 2 котельные, 178 трансформаторных подстанций.

На местах работают 15 аварийно-восстановительных бригад службы электросетей, 7 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Подробности уточняются.

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