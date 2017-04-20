41 населенный пункт Татарстана остался без электроэнергии
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сегодня поступило сообщение об отключении электроснабжения в 41 населенном пункте, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сегодня поступило сообщение об отключении электроснабжения в 41 населенном пункте, сообщили ИА «Татар-информ» в
В 7.45 поступила информация об отсутствии электроснабжения на территории Тетюшского, Зеленодольского,
Без электричества остались более десяти тысяч человек — порядка 700 домов, 12 школ, 2 котельные, 178 трансформаторных подстанций.
На местах работают 15