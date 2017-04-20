На месте крушения сухогруза в Черном море возобновились поиски

На борту судна находилось 12 членов экипажа — граждане Украины, России и Грузии. Один моряк был спасен накануне — его госпитализировали с сильным переохлаждением. Еще три человека найдены мертвыми. Судьба восьми членов экипажа неизвестна.

Поисково-спасательные работы были приостановлены вчера в 18:10 из-за наступления темноты. В них участвовали более 200 спасателей и 37 единиц техники, включая авиацию МЧС. Если позволят погодные условия, сегодня к работе приступят водолазы.