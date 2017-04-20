На месте крушения сухогруза в Черном море возобновились поиски
Сегодня с семи утра возобновились спасательные работы на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала», который затонул близ Керченского пролива в ночь на 19 апреля.
Сегодня с семи утра возобновились спасательные работы на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала», который затонул близ Керченского пролива в ночь на 19 апреля.
На борту судна находилось 12 членов экипажа — граждане Украины, России и Грузии. Один моряк был спасен накануне — его госпитализировали с сильным переохлаждением. Еще три человека найдены мертвыми. Судьба восьми членов экипажа неизвестна.
Руководству морского порта Керчи поручено подготовить боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря