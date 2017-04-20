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09:04 (мск), источник: "Российская газета"

На месте крушения сухогруза в Черном море возобновились поиски

Сегодня с семи утра возобновились спасательные работы на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала», который затонул близ Керченского пролива в ночь на 19 апреля.

На борту судна находилось 12 членов экипажа — граждане Украины, России и Грузии. Один моряк был спасен накануне — его госпитализировали с сильным переохлаждением. Еще три человека найдены мертвыми. Судьба восьми членов экипажа неизвестна.

Поисково-спасательные работы были приостановлены вчера в 18:10 из-за наступления темноты. В них участвовали более 200 спасателей и 37 единиц техники, включая авиацию МЧС. Если позволят погодные условия, сегодня к работе приступят водолазы.

В ГУ МЧС Крыма сообщили, что на борту затонувшего судна было 19 тонн дизельного топлива и более 1,5 тонн моторного масла.

Руководству морского порта Керчи поручено подготовить боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами.

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