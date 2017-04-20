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09:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Непогода в Украине: без света остаются почти 200 населенных пунктов

Согласно данным ГСЧС, 99 населенных пунктов остаются обесточенными в Харьковской области, 72 — в Днепропетровской, 14 — в Полтавской, 9 — в Херсонской и 5 — в Запорожской.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В результате непогоды в пяти областях остаются обесточенными 199 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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За минувшие сутки в некоторых восточных областях сильно похолодало, выпал снег. Ранее сообщалось, что на вечер среды обесточенными из-за непогоды оставались более 500 населенных пунктов в пяти областях. По данным службы, снег и холод продержатся на юго-востоке до 22 апреля.

«Остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях: Харьковской — 99, Днепропетровской — 72, Полтавской — 14, Херсонской — 9 и Запорожской — 5. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов», — приводит ГСЧС оперативные данные последствий от непогоды по состоянию на 07.00 четверга.

В ГСЧС сообщили, что на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет. Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,5 тысячи деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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