Непогода в Украине: без света остаются почти 200 населенных пунктов
Согласно данным ГСЧС, 99 населенных пунктов остаются обесточенными в Харьковской области, 72 — в Днепропетровской, 14 — в Полтавской, 9 — в Херсонской и 5 — в Запорожской.
Согласно данным ГСЧС, 99 населенных пунктов остаются обесточенными в Харьковской области, 72 — в Днепропетровской, 14 — в Полтавской, 9 — в Херсонской и 5 — в Запорожской.
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В результате непогоды в пяти областях остаются обесточенными 199 населенных пунктов, сообщает
За минувшие сутки в некоторых восточных областях сильно похолодало, выпал снег. Ранее сообщалось, что на вечер среды обесточенными
«Остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях: Харьковской — 99, Днепропетровской — 72, Полтавской — 14, Херсонской — 9 и Запорожской — 5. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов», — приводит ГСЧС оперативные данные последствий от непогоды по состоянию на 07.00 четверга.
В ГСЧС сообщили, что на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.