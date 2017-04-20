В центре Витебска ловят лося

«Нам также сообщили о появлении лося в Витебске. Известно, что животное вышло в районе мемориала на площади Победы из реки и двигалось к центру. Сейчас представители охотхозяйства и комиссия облисполкома решают, что делать с лосем, поэтому наши подразделения временно отозвали», — пояснили в управлении МЧС.

По последним данным, животное сейчас находится в овраге.