В центре Витебска ловят лося
20 апреля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В центре Витебска ловят лося, который вышел со стороны Западной Двины, сообщили корреспонденту БЕЛТА очевидцы. В областном управлении МЧС подтвердили эту информацию.
20 апреля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В центре Витебска ловят лося, который вышел со стороны Западной Двины, сообщили корреспонденту БЕЛТА очевидцы. В областном управлении МЧС подтвердили эту информацию.
«Нам также сообщили о появлении лося в Витебске. Известно, что животное вышло в районе мемориала на площади Победы из реки и двигалось к центру. Сейчас представители охотхозяйства и комиссия облисполкома решают, что делать с лосем, поэтому наши подразделения временно отозвали», — пояснили в управлении МЧС.
По последним данным, животное сейчас находится в овраге.