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09:10 (мск), источник: БЕЛТА

В центре Витебска ловят лося

20 апреля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В центре Витебска ловят лося, который вышел со стороны Западной Двины, сообщили корреспонденту БЕЛТА очевидцы. В областном управлении МЧС подтвердили эту информацию.

«Нам также сообщили о появлении лося в Витебске. Известно, что животное вышло в районе мемориала на площади Победы из реки и двигалось к центру. Сейчас представители охотхозяйства и комиссия облисполкома решают, что делать с лосем, поэтому наши подразделения временно отозвали», — пояснили в управлении МЧС.

По последним данным, животное сейчас находится в овраге.

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