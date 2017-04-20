Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
22Цвет нации
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
09:09 (мск), источник: Kazinform

К приходу большой воды готовятся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — На брифинге в региональной СЦК аким СКО рассказал о паводковой ситуации в регионе и готовности служб и местных исполнительных органов к приему большой воды, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Есильском районе. Именно там наблюдается сильный разлив реки Есиль. Подтопленными оказались дворы сел Николаевка и Петровка. Здесь проводится эвакуация, отводится в безопасные места скот. По словам акима области, ситуация контролируется. Всего в зоне подтопления 11 населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки.

«Через 3−4 дня вода придет в Петропавловск. Все мероприятия по приему большой воды проведены. Информация о том, что нет безопасной питьевой воды, что город накроет волной — провокация. Власти держат ситуацию на контроле. Еще раз официально заявляю, что мы готовы к приему воды и к любому варианту событий. Запасы воды есть. Мы предполагаем, что вода может подняться до насосной станции. Готовы к этому. Сил и средств у нас хватает», — заявил Кумар Аксакалов.

Читайте также
Режим ЧС объявлен в районе имени Габита Мусрепова в СКО

Аким области сообщил, что сейчас идут работы по укреплению насосной станции. Будут приняты все меры, чтобы в воду не попали загрязняющие вещества.

«Работаем над тем, чтобы сделать запас питьевой воды. У нас достаточно техники, чтобы обеспечить запас питьевой воды на 3−4 дня, как минимум. Есть источники за пределами города, которые могут обеспечить нас питьевой водой. Паники не должно быть. По тем вбросам, которые идут по соцсетям о некачественной воде, заявляем, никаких примесей в ней нет. Более того, мы найдем этих провокаторов», — сказал глава региона.

На Сергеевском водохранилище зафиксирован спад уровня воды над гребнем плотины. Вчера он составлял 3,37 метров — это рекордная отметка за всю историю существования гидросооружения. При объеме емкости водохранилища в 693 млн «кубов», в нем накопился 1,1 млрд. кубометров воды. Таких объемов также никогда не было. Прокомментировал глава региона и ситуацию в Рузаевке района им. Г. Мусрепова. Вода из села уходит. На помощь жителям едут молодые нуротановцы, жасотановцы. Они помогают расчищать дворы после стихии. Открыты расчетные счета для сбора помощи пострадавшим от паводка.

«Мы вчера разговаривали со старожилами села, они не помнят такого паводка. Осадки, обильное таяние снега привели за сутки к выходу из берегов 4 маленьких рек. Были затоплены 146 домов, 12 не подлежат восстановлению. Комиссия завершит сегодня работу по оценке нанесенного ущерба. В течение ближайшего месяца люди получат компенсацию», — сказал Кумар Аксакалов.

Аким СКО подчеркнул, что всем событиям, которые сейчас происходят, будет дана соответствующая оценка, в том числе и правовая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь