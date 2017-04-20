К приходу большой воды готовятся в Петропавловске

«Через 3−4 дня вода придет в Петропавловск. Все мероприятия по приему большой воды проведены. Информация о том, что нет безопасной питьевой воды, что город накроет волной — провокация. Власти держат ситуацию на контроле. Еще раз официально заявляю, что мы готовы к приему воды и к любому варианту событий. Запасы воды есть. Мы предполагаем, что вода может подняться до насосной станции. Готовы к этому. Сил и средств у нас хватает», — заявил Кумар Аксакалов.

Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Есильском районе. Именно там наблюдается сильный разлив реки Есиль. Подтопленными оказались дворы сел Николаевка и Петровка. Здесь проводится эвакуация, отводится в безопасные места скот. По словам акима области, ситуация контролируется. Всего в зоне подтопления 11 населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки.

Аким области сообщил, что сейчас идут работы по укреплению насосной станции. Будут приняты все меры, чтобы в воду не попали загрязняющие вещества.

«Работаем над тем, чтобы сделать запас питьевой воды. У нас достаточно техники, чтобы обеспечить запас питьевой воды на 3−4 дня, как минимум. Есть источники за пределами города, которые могут обеспечить нас питьевой водой. Паники не должно быть. По тем вбросам, которые идут по соцсетям о некачественной воде, заявляем, никаких примесей в ней нет. Более того, мы найдем этих провокаторов», — сказал глава региона.

На Сергеевском водохранилище зафиксирован спад уровня воды над гребнем плотины. Вчера он составлял 3,37 метров — это рекордная отметка за всю историю существования гидросооружения. При объеме емкости водохранилища в 693 млн «кубов», в нем накопился 1,1 млрд. кубометров воды. Таких объемов также никогда не было. Прокомментировал глава региона и ситуацию в Рузаевке района им. Г. Мусрепова. Вода из села уходит. На помощь жителям едут молодые нуротановцы, жасотановцы. Они помогают расчищать дворы после стихии. Открыты расчетные счета для сбора помощи пострадавшим от паводка.

«Мы вчера разговаривали со старожилами села, они не помнят такого паводка. Осадки, обильное таяние снега привели за сутки к выходу из берегов 4 маленьких рек. Были затоплены 146 домов, 12 не подлежат восстановлению. Комиссия завершит сегодня работу по оценке нанесенного ущерба. В течение ближайшего месяца люди получат компенсацию», — сказал Кумар Аксакалов.

Аким СКО подчеркнул, что всем событиям, которые сейчас происходят, будет дана соответствующая оценка, в том числе и правовая.