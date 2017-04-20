В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего сухогруза
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU —
«Утром
Он отметил, что для участия в операции в готовности находится водолазная группа из семи человек, имеющих опыт работы на больших глубинах. Они оснащены мобильным водолазным комплексом с барокамерой, малогабаритным телеуправляемым подводным аппаратом «Фалькон» и гидролокатором бокового обзора.
В среду в 3:30 в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива, потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала» (судовладелец Gunes shipping, Турция, класс регистра судоходства Украины, флаг Панама).
Судно с зерном следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию. На борту находился экипаж из 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).
В первый день поисковой операции спасатели извлекли из воды трех погибших моряков. Один член экипажа был спасен.