В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего сухогруза

«Утром поисково-спасательные работы возобновились, на месте работают шесть спасательных судов. 19 оперативных групп в составе 72 человек и 20 единиц техники проводят мониторинг береговой зоны», — сказал собеседник агентства.

Крушение в шторм: сухогруз с зерном затонул в Черном море

Он отметил, что для участия в операции в готовности находится водолазная группа из семи человек, имеющих опыт работы на больших глубинах. Они оснащены мобильным водолазным комплексом с барокамерой, малогабаритным телеуправляемым подводным аппаратом «Фалькон» и гидролокатором бокового обзора.

В среду в 3:30 в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива, потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала» (судовладелец Gunes shipping, Турция, класс регистра судоходства Украины, флаг Панама).

Судно с зерном следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию. На борту находился экипаж из 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).