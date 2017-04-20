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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Житель Екатеринбурга попытался убить сына на глазах у прохожих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Уголовное дело в Екатеринбурге возбудили в отношении мужчины, который, по версии следствия, попытался разбить голову об асфальт своему малолетнему сыну на глазах у прохожих, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

По данным управления, инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Действия гражданина пресекли прохожие. Ребенка госпитализировали.

«Следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего ранее судимого местного жителя, работающего электромехаником в одной из коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «покушение на убийство малолетнего», — уточняет ведомство.

По информации СУ СК, решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и об избрании ему меры пресечения.

Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга отмечает, что подозреваемый, скрывшийся с места ЧП, был обнаружен и задержан сыщиками угрозыска отдела полиции № 14.

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