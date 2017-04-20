Против чиновника подмосковного минздрава завели дело о коррупции

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД совместно с Минздравом России выявлены факты дачи и получения взяток начальником одного из управлений министерства здравоохранения Московской области и рядом представителей коммерческих организаций. Суммы взяток варьировались от 25 тыс до нескольких млн рублей», — сказала Волк.

Средняя сумма взятки в Подмосковье в 2016 году превысила 1 млн рублей

По версии правоохранительных органов, за деньги подозреваемый способствовал в выдаче предпринимателям лицензий на осуществление медицинской деятельности, а также содействовал в победе организаций на аукционах, позволяющих заключать контракты на поставку расходных материалов в лечебные учреждения Московской области.

Сотрудники УЭБиПК областного главка МВД совместно с Главным следственным управлением (ГСУ) регионального главка СКР провели обыски в 16 объектах на территории Москвы и Московской области. В жилых помещениях и офисах изъяты финансовые документы, печати, мобильные устройства, денежные средства в иностранной валюте и рублях.

ГСУ СКР по Московской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 290 уголовного кодекса (УК) РФ (Получение взятки) и статье 291 УК РФ (Дача взятки).