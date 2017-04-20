В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Пьяный водитель устроил в Прикамье аварию с двумя пострадавшими. Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, ДТП произошло ранним утром 20 апреля на автодороге «Чернушка-Емаш-Павлово».

36-летний автомобилист на «Дэу-Нексии» на высокой скорости двигался в сторону села Тауш. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Травмы получили два пассажира — 44-летний мужчина и 23-летняя девушка. Их госпитализировали. Выяснилось, что автомобилист в момент аварии был пьян. Также у него нет водительских прав. Сейчас проверку по факту случившегося проводят стражи порядка.