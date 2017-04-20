В Черном море возобновили поиск экипажа затонувшего сухогруза
Вчера удалось спасти одного члена экипажа, спасатели также извлекли из воды трех погибших моряков.
Вчера удалось спасти одного члена экипажа, спасатели также извлекли из воды трех погибших моряков.
На месте крушения судна «Герои Арсенала» в Керченском проливе утром возобновились
«Утром
По его словам, для участия в операции в готовности находится водолазная группа из семи человек, имеющих опыт работы на больших глубинах. Они оснащены мобильным водолазным комплексом с барокамерой, малогабаритным телеуправляемым подводным аппаратом «Фалькон» и гидролокатором бокового обзора.
Напомним, что 19 апреля около 4:00 утра судно «Герои Арсенала», которое шло под флагом Панамы, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизительно в 27 км от побережья оккупированного Крыма. На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии. Спасатели обнаружили тела троих погибших моряков. Один член экипажа, гражданин Украины, был спасен.
В МЧС РФ заявили, что судно следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна.