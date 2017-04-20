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10:20 (мск), источник: 112.ua

В Черном море возобновили поиск экипажа затонувшего сухогруза

Вчера удалось спасти одного члена экипажа, спасатели также извлекли из воды трех погибших моряков.

Источник: 112.ua

На месте крушения судна «Герои Арсенала» в Керченском проливе утром возобновились поисково-спасательные работы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

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«Утром поисково-спасательные работы возобновились, на месте работают шесть спасательных судов. 19 оперативных групп в составе 72 человек и 20 единиц техники проводят мониторинг береговой зоны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, для участия в операции в готовности находится водолазная группа из семи человек, имеющих опыт работы на больших глубинах. Они оснащены мобильным водолазным комплексом с барокамерой, малогабаритным телеуправляемым подводным аппаратом «Фалькон» и гидролокатором бокового обзора.

Напомним, что 19 апреля около 4:00 утра судно «Герои Арсенала», которое шло под флагом Панамы, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизительно в 27 км от побережья оккупированного Крыма. На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии. Спасатели обнаружили тела троих погибших моряков. Один член экипажа, гражданин Украины, был спасен.

В МЧС РФ заявили, что судно следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна.

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