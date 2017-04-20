На Урале девушка на иномарке без прав опрокинула УАЗ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Daewoo Nexia и УАЗ столкнулись на трассе в Свердловской области, УАЗ опрокинулся от удара, пострадали пять человек, сообщает региональное УГИБДД.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Daewoo Nexia и УАЗ столкнулись на трассе в Свердловской области, УАЗ опрокинулся от удара, пострадали пять человек, сообщает региональное УГИБДД.
По данным управления, авария случилась в середине дня 19 апреля на десятом километре трассы «Ревда — Дегтярск — Курганово».
«Водитель автомобиля Daewoo Nexia, женщина 1991 года рождения, не имея права управления…, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем УАЗ-396294, водитель — мужчина 1973 года рождения, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль УАЗ опрокинулся», — уточняет УГИБДД.
По данным полиции, в результате аварии пострадали пять человек — оба шофера, а также две пассажирки иномарки и одна пассажирка УАЗа. Троих из них госпитализировали.
По данным местных СМИ, опрокинувшийся УАЗ является медицинским.