В Челябинске из ТРК «Горки» эвакуировали 500 человек из-за фонарика

Посетителей и сотрудников эвакуировали из ТРК «Горки», сообщили корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе УМВД города.

Сегодня, 20 апреля, при входе в торговый комплекс посетители нашли на полу мигающий фонарик. На место были вызваны спецслужбы. Из здания эвакуировали 500 человек.

«Установлено, что предмет не представляет никакой опасности. В настоящий момент оцепление снято, комплекс работает в обычном режиме», — рассказали в ведомстве.