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09:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске из ТРК «Горки» эвакуировали 500 человек из-за фонарика

Мигающий фонарик обнаружили при входе в комплекс.

Посетителей и сотрудников эвакуировали из ТРК «Горки», сообщили корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе УМВД города.

Сегодня, 20 апреля, при входе в торговый комплекс посетители нашли на полу мигающий фонарик. На место были вызваны спецслужбы. Из здания эвакуировали 500 человек.

«Установлено, что предмет не представляет никакой опасности. В настоящий момент оцепление снято, комплекс работает в обычном режиме», — рассказали в ведомстве.

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