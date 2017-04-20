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09:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой размыло дорогу к двум поселкам

Талые воды отрезали подступы к большой земле.

Жители деревень Крючевка и Волково, что в Уфимском районе, запасаются макаронами и тушенкой — подъездные пути к их населенным пунктам размыли талые воды.

Единственная пешеходная дорога пролегает через ветхий деревянный мост. Пытаться проехать на авто — опасно для жизни: бурлящий поток поглотил 20 метров трассы. Своих «ласточек» автомобилисты бросают посреди поля.

— Власти пообещали восстановить разрушенную насыпь когда спадет вода, — пожаловался корреспондентам телеканала ГТРК «Башкортостан» сельчанин Владимир Лобков. — А где мне жить этот месяц, у кого? У меня здесь дом.

Как рассказали сельчане, проблема с дорогой обостряется ежегодно. Стоит пройти ливню посильнее — и все, прощай, трасса.

— Дело в том, что под дорогой нет капитальной подушки, — жалуются крючевцы.

А на подъезде к деревне Волково напирающими талыми водами дорогу попросту смыло. Пришлось даже прокопать траншею. Чтобы попасть домой, люди наматывают в объезд с десяток километров.

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