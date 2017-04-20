Бодайбинец застрелил отца 14-летней подруги за запрет с ней общаться
В Бодайбинском районе задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 35-летнего отца своей 14-летней подруги.
В Бодайбинском районе задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 35-летнего отца своей 14-летней подруги.
Как сообщает 20 апреля 2017 года СУ СКР по Иркутской области, задержанный пояснил, что между ними возник конфликт
Правоохранители 19 апреля во время поисков без вести пропавшего 35-летнего мужчины нашли его автомобиль «УАЗ-Патриот». Позже около моста на окраине пос. Кропоткин с пулевыми ранениями головы обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.