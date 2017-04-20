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11:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бодайбинец застрелил отца 14-летней подруги за запрет с ней общаться

В Бодайбинском районе задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 35-летнего отца своей 14-летней подруги.

Как сообщает 20 апреля 2017 года СУ СКР по Иркутской области, задержанный пояснил, что между ними возник конфликт из-за того, что мужчина не хотел, чтобы молодой человек общался с его несовершеннолетней дочерью. Поэтому во время встречи подозреваемый несколько раз выстрелил в голову мужчины из пневматического ружья, затем он на автомобиле вывез тело отца подруги к реке и сбросил его с моста.

Правоохранители 19 апреля во время поисков без вести пропавшего 35-летнего мужчины нашли его автомобиль «УАЗ-Патриот». Позже около моста на окраине пос. Кропоткин с пулевыми ранениями головы обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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