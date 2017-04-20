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11:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Следствие по теракту в Петербурге привело во Владивосток

Схваченный ФСБ в Подмосковье Аброр Азимов, подозреваемый в организации террористического взрыва в метро Санкт-Петербурга, за 2016 год дважды побывал в Турции, причем второй раз вернулся в Россию через Сеул и Владивосток, пишет ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

 Уже известно, что Азимов родился в киргизском Джалалабаде, однако не позднее 2016 года стал российским гражданином, предположительно, через российское консульство в Киргизии. В 2016 году Азимов дважды летал в Турцию по российскому паспорту: первый раз в марте, когда он три дня провел в Стамбуле, второй раз — в октябре, именно тогда он возвращался в Россию через Сеул и Владивосток.

Как сообщало ИА Дейта, 17 апреля ФСБ задержала Азимова в Одинцовском районе Подмосковья, при этом на опубликованной ФСБ оперсъемке видно, как у него изымают пистолет. Кроме того, во время задержания у него изъяли патроны и мобильный телефон и провода.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В результате теракта погибли 15 человек, включая террориста-смертника. Несколько десятков человек получили ранения. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» нашли другое взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

Личность предполагаемого террориста-смертника была установлена, СКР сообщил, что им был этнический узбек, уроженец города Ош в Киргизии Акбарджон Джалилов.

Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова. Шестерых — Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова — задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова — в Москве.

Вилитари Филатов.

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