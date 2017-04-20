Следствие по теракту в Петербурге привело во Владивосток
Схваченный ФСБ в Подмосковье Аброр Азимов, подозреваемый в организации террористического взрыва в метро
Схваченный ФСБ в Подмосковье Аброр Азимов, подозреваемый в организации террористического взрыва в метро
Уже известно, что Азимов родился в киргизском Джалалабаде, однако не позднее 2016 года стал российским гражданином, предположительно, через российское консульство в Киргизии. В 2016 году Азимов дважды летал в Турцию по российскому паспорту: первый раз в марте, когда он три дня провел в Стамбуле, второй раз — в октябре, именно тогда он возвращался в Россию через Сеул и Владивосток.
Как сообщало ИА Дейта, 17 апреля ФСБ задержала Азимова в Одинцовском районе Подмосковья, при этом на опубликованной ФСБ оперсъемке видно, как у него изымают пистолет. Кроме того, во время задержания у него изъяли патроны и мобильный телефон и провода.
Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В результате теракта погибли 15 человек, включая
Личность предполагаемого
Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова. Шестерых — Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова — задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова — в Москве.
Вилитари Филатов.