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10:51 (мск), источник: ТАСС

Пострадавший при крушении судна «Герои Арсенала» украинец доставлен в ростовскую больницу

КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Пострадавший при крушении судна «Герои Арсенала» гражданин Украины перевезен из больницы в Темрюкском районе Краснодарского края в одну из ростовских клиник по просьбе родственников. Об этом сообщил ТАСС источник в органах власти района.

«Пострадавшего перевезли в одну из ростовских больниц по просьбе родственников. На сегодняшнее утро его уже у нас нет», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в морге больницы остаются два тела погибших членов экипажа судна, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика.

Стоящий на рейде сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.

Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь вчерашний день находился на борту спасательного судна — танкера «Волгонефть 18». Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа судна погибли, поиски остальных восьми продолжаются.

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