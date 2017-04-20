В Красноярске из-за сильного ветра произошли обрывы линий электропередач
В результате жители нескольких районов остались без света.
В результате жители нескольких районов остались без света.
В Красноярске продолжают устранять последствия сильного ветра. За одни сутки в оперативную службу 005 поступило 2886 звонков.
Кроме того, было зафиксировано 7 поваленных деревьев, 11 обрывов проводов, 7 покосившихся опор (в том числе рекламных конструкций), 9 повреждений на кровлях, 1 упавший забор. Поступали жалобы на оборвавшиеся ветки и разметенный мусор. Стоит отметить, что крупных аварий и происшествий не зафиксировано.
Последствия вчерашней стихии коммунальщики устраняли ночью. В данный момент специалисты продолжают обследование и объезд городской территории.