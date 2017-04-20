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11:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске из-за сильного ветра произошли обрывы линий электропередач

В результате жители нескольких районов остались без света.

Источник: Reuters

В Красноярске продолжают устранять последствия сильного ветра. За одни сутки в оперативную службу 005 поступило 2886 звонков.

Из-за штормового ветра пострадали линии электропередач. Отключения электроэнергии коснулись домов как в частном секторе, так и в районах многоэтажной застройки. В Ленинском районе 26 дом остались без света, в Октябрьском — 36. Все перебои бригады устраняли в оперативном режиме.

Кроме того, было зафиксировано 7 поваленных деревьев, 11 обрывов проводов, 7 покосившихся опор (в том числе рекламных конструкций), 9 повреждений на кровлях, 1 упавший забор. Поступали жалобы на оборвавшиеся ветки и разметенный мусор. Стоит отметить, что крупных аварий и происшествий не зафиксировано.

Последствия вчерашней стихии коммунальщики устраняли ночью. В данный момент специалисты продолжают обследование и объезд городской территории.

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