Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Ультиматум Бжезинского «РФ упадет на колени» Кремль не принял-СМИ
Суд ООН вынес роковое решение по иску к России
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Невесты обратились в прокуратуру из-за Сябитовой - СМИ
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«При Трампе такое произошло впервые»: СМИ о рейде самолетов РФ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Возвращение христиан в Каракош
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
11:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровский дебошир получил свое за избитых полицейских

За насилия над сотрудником изолятора временного содержания осужден житель района имени Лазо Хабаровского края, пишет ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Районный суд вынес приговор 35-летнему жителю п. Переяславка. В суде установлено, что 9 марта прошлого года житель поселка был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Однако, попав в заточение, сельчанин стал портить имущество, а именно пытался оторвать дверь санузла. На требования двух сотрудников ОМВД прекратить нарушение правил, подсудимый схватил одного из них за форменную рубашку, оторвал пуговицы и потянул на себя, а другого — ударил кулаком.

В результате помощник дежурного получил закрытый перелом ребер и ссадины, а у дежурного группы ИВС врачи констатировали перелом пальца руки.

При вынесении приговора суд учел, что виновный на момент преступления не судим, имеет несовершеннолетних детей. Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Обвинение поддержано прокуратурой района имени Лазо. Приговор в законную силу не вступил.

Вилитари Филатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приморский эксперт рассказал, что будет, если Трамп обидит Россию
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь