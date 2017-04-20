Хабаровский дебошир получил свое за избитых полицейских

Районный суд вынес приговор 35-летнему жителю п. Переяславка. В суде установлено, что 9 марта прошлого года житель поселка был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Однако, попав в заточение, сельчанин стал портить имущество, а именно пытался оторвать дверь санузла. На требования двух сотрудников ОМВД прекратить нарушение правил, подсудимый схватил одного из них за форменную рубашку, оторвал пуговицы и потянул на себя, а другого — ударил кулаком.

В результате помощник дежурного получил закрытый перелом ребер и ссадины, а у дежурного группы ИВС врачи констатировали перелом пальца руки.

При вынесении приговора суд учел, что виновный на момент преступления не судим, имеет несовершеннолетних детей. Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Обвинение поддержано прокуратурой района имени Лазо. Приговор в законную силу не вступил.

Вилитари Филатов.