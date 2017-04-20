Хабаровский дебошир получил свое за избитых полицейских
За насилия над сотрудником изолятора временного содержания осужден житель района имени Лазо Хабаровского края, пишет ИА Дейта.
За насилия над сотрудником изолятора временного содержания осужден житель района имени Лазо Хабаровского края, пишет ИА Дейта.
Районный суд вынес приговор 35-летнему жителю п. Переяславка. В суде установлено, что 9 марта прошлого года житель поселка был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Однако, попав в заточение, сельчанин стал портить имущество, а именно пытался оторвать дверь санузла. На требования двух сотрудников ОМВД прекратить нарушение правил, подсудимый схватил одного из них за форменную рубашку, оторвал пуговицы и потянул на себя, а другого — ударил кулаком.
В результате помощник дежурного получил закрытый перелом ребер и ссадины, а у дежурного группы ИВС врачи констатировали перелом пальца руки.
При вынесении приговора суд учел, что виновный на момент преступления не судим, имеет несовершеннолетних детей. Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Обвинение поддержано прокуратурой района имени Лазо. Приговор в законную силу не вступил.
Вилитари Филатов.