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10:56 (мск), источник: Интерфакс

Москалькова заподозрила донос в сообщениях о преследованиях геев в Чечне

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности сообщений о похищениях гомосексуалистов в Чечне.

Источник: РИА "Новости"

«У меня возникают подозрения, что это — провокация, что это — ложный донос. И здесь нужно до конца доводить (…). Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?» — сказала Москалькова на встрече с депутатами комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным объединениям.

Она отметила, что проведению дальнейшей проверки препятствует отсутствие имен людей, которые якобы пострадали в Чечне.

«Да, обещают дать, у меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть их документы. Закон о защите свидетелей и потерпевших уголовного процесса дает возможность конфиденциальности, охраны, всего девять мер защиты», — сказала Москалькова.

Она отметила, что сделала пять запросов, пользуясь теми правами и возможностями, которые у нее есть, — в том числе в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, в МВД, в прокуратуру Чечни. Все они дали отрицательные ответы, что не зарегистрировано ни одного такого преступления.

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«Я беседовала с инициаторами, они говорят: боятся. Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол — не соответствует действительности», — сказала Москалькова.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек за нетрадиционную ориентацию, убиты как минимум три человека. 18 апреля пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила «Интерфаксу», что заявления о бездействии правоохранительных органов и необходимости расследования фактов, изложенных в «Новой газете» о положении сексуальных меньшинств в Чечне, будут направлены в Следственный комитет к концу недели.

Она отметила, что пока это не делается по соображениям безопасности людей, которые подверглись гонениям, а также их родственников. Прусенкова подчеркнула, что газета располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших, «их имена мы также назовем следственным органам, когда они будут находиться в безопасности». Она подтвердила, что омбудсмен связывалась с журналистом «Новой газеты» для получения сведений по данной ситуации.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике.

Комментарии
4
Сергей Саморуков
Эстемирова , Политковская , Немцов , Буданов .... все сами умерли , видимо ...
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хороший
ты ведь есть! значит остались! вперед в чечню!
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Супер Культурный
Происки, происки империализма товарищи
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