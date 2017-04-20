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11:20 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

В Краснодаре ночью на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, водитель на автомобиле Hyundai двигался со стороны Дзержинского и выехал на встречную полосу. На встречке его иномарка врезалась в грузовой автомобиль MAN с прицепом. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

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