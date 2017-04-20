Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

По предварительным данным, водитель на автомобиле Hyundai двигался со стороны Дзержинского и выехал на встречную полосу. На встречке его иномарка врезалась в грузовой автомобиль MAN с прицепом. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.