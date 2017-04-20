Героин на 2,5 млн рублей изъяли у лидера наркогруппировки в Приангарье
Возбуждено несколько уголовных дел.
Возбуждено несколько уголовных дел.
Сотрудники полиции в Иркутской области задержали преступную группу, участники которой обвиняются в создании широкой сети распространения героина на территории нескольких районов региона. 17 апреля в ходе задержания и проведения личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у предполагаемого организатора героин массой свыше 100 г, что составляет около 10,5 тысяч разовых доз. Такая партия на черном рынке могла оцениваться на сумму более 2,5 млн рублей. Возбуждено сразу несколько уголовных дел предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишение свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В результате комплекса
«По имеющимся данным, в противоправной деятельности обвиняются четверо человек, причем трое из которых являются наркозависимыми и двое ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и незаконный оборот наркотических средств», — отметили в ведомстве.
По версии сыщиков, члены группы осуществляли сбыт героина, соблюдая меры конспирации, как путем прямой передачи клиенту, так и дистанционно — с использованием, так называемых
Кроме того, полицейскими зафиксированы несколько фактов сбыта наркотиков в