Героин на 2,5 млн рублей изъяли у лидера наркогруппировки в Приангарье

Сотрудники полиции в Иркутской области задержали преступную группу, участники которой обвиняются в создании широкой сети распространения героина на территории нескольких районов региона. 17 апреля в ходе задержания и проведения личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у предполагаемого организатора героин массой свыше 100 г, что составляет около 10,5 тысяч разовых доз. Такая партия на черном рынке могла оцениваться на сумму более 2,5 млн рублей. Возбуждено сразу несколько уголовных дел предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишение свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками совместно со следователями собран достаточный объем доказательственной базы, свидетельствующей о противоправной деятельности группы наркодельцов.

«По имеющимся данным, в противоправной деятельности обвиняются четверо человек, причем трое из которых являются наркозависимыми и двое ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и незаконный оборот наркотических средств», — отметили в ведомстве.

По версии сыщиков, члены группы осуществляли сбыт героина, соблюдая меры конспирации, как путем прямой передачи клиенту, так и дистанционно — с использованием, так называемых тайников-закладок. В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и иные вещественные доказательства. У предполагаемого организатора героин массой свыше 100 г, что составляет около 10,5 тысяч разовых доз. Такая партия на черном рынке могла оцениваться на 2,5 млн рублей.