Терминал оплаты сотовой связи выкрали из кафе в Хабаровске

Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.

Двух подозреваемых в краже терминала из кафе в Хабаровске задержали сотрудники полиции. Установлено, что злоумышленники проникли в одно из общественных заведений Индустриального района глубокой ночью. Подозреваемые подъехали на автомашине, взломали дверь в кафе и похитили терминал оплаты сотовой связи. После чего фигуранты похитили из аппарата денежные средства, и продали его неустановленному лицу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время следствие выясняет, какая сумма находилась в электронном устройстве. В заявлении потерпевший оценил стоимость терминала в 80 тысяч рублей.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих молодых людей в возрасте 31 и 29 лет. В прошлом году один из подельников уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Есть основания полагать, что задержанные совершили кражу из кафе в составе четырех человек. Розыск остальных соучастников преступления продолжается. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения судом.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.