Полицейские установили личность пермячки, впавшей в кому после ДТП. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» сообщили в пресс-службе МВД. О состоянии жертвы аварии не сообщается.

Напомним, накануне волонтёры разместили в соцсетях фотографию женщины, попавшей в аварию на ул. Героев Хасана. Пермячку сбил водитель на ВАЗе, и женщина была без сознания госпитализирована. Активисты разыскивали родственников пострадавшей, чтобы установить ее личность.