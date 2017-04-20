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11:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полицейские установили личность пермячки, впавшей в кому после ДТП

О состоянии жертвы аварии не сообщается.

Полицейские установили личность пермячки, впавшей в кому после ДТП. Об этом корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» сообщили в пресс-службе МВД. О состоянии жертвы аварии не сообщается.

Напомним, накануне волонтёры разместили в соцсетях фотографию женщины, попавшей в аварию на ул. Героев Хасана. Пермячку сбил водитель на ВАЗе, и женщина была без сознания госпитализирована. Активисты разыскивали родственников пострадавшей, чтобы установить ее личность.

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