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11:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на улице Сеченова на человека упало дерево

В Казани на человека упало дерево. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что происшествие произошло на улице Сеченова, рядом с психиатрической больницей. На видео видно, как очевидцы помогают пострадавшей подняться. Судя по всему, пострадала пожилая женщина.

По словам пользователей соцсетей, причиной стал сильный ветер, который сломал дерево. Кроме того, пользователи стали сообщать о подобных происшествиях на улице Гафури и Братьев Касимовых — там от деревьев пострадали автомобили.

Напомним, сегодня в Казани из-за непогоды нарушилось движение трамваев и троллейбусов. В городе также массово отключилось электричество.

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