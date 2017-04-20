Пятимесячный ребенок получил травму головы в ДТП в Волжском

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 17:20 в среду, 19 апреля, 46-летний водитель за рулем «Жигулей» ехал по улице Ленина со стороны улицы Александрова в сторону улицы Оломоуцкой. Напротив дома № 311 он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Приору».

В результате ДТП пятимесячный ребенок, который ехал в «Ладе» на заднем сиденье в люльке, пристегнутый ремнем безопасности, с травмой головы был доставлен в больницу. Кроме того, в аварии пострадал и был госпитализирован водитель «Жигулей».