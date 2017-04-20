Пятимесячный ребенок получил травму головы в ДТП в Волжском
Пятимесячный ребенок получил травму головы в столкновении «Лады» и «Жигулей» в Волжском.
Пятимесячный ребенок получил травму головы в столкновении «Лады» и «Жигулей» в Волжском.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В результате ДТП пятимесячный ребенок, который ехал в «Ладе» на заднем сиденье в люльке, пристегнутый ремнем безопасности, с травмой головы был доставлен в больницу. Кроме того, в аварии пострадал и был госпитализирован водитель «Жигулей».