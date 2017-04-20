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11:22 (мск), источник: АиФ Самара

Полиция Самары задержала мужчину, выбросившего приятеля из окна квартиры

В Самаре мужчина, поссорившись, избил знакомого, после чего выбросил его из окна.

Полицейские Самары по горячим следам задержали мужчину, который в ходе конфликта выбросил своего оппонента из окна квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре работники медицинского учреждения сообщили в отдел полиции № 4 о госпитализации 34-летнего мужчины с многочисленными травмами тела. Как установили полицейские, пострадавший был обнаружен на крыше одного из магазинов, расположенных на первом этаже жилого дома по проспекту Ленина. По данным полиции, мужчина выпал из окна квартиры.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что в одной из квартир в ходе застолья произошел конфликт между потерпевшим и злоумышленником. Полицейские осмотрели квартиру, изъяли смывы бурого цвета и другие улики совершенного преступления, а также опросили жителей дома с целью установления возможных свидетелей.

Вскоре сотрудники полиции, составив список примет, установили личность предполагаемого злоумышленника, и по горячим следам задержали подходившего под описание мужчину на прилегающей к дому территории.

41-летний задержанный рассказал полицейским, что ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина причинил потерпевшему телесные повреждения, и, желая скрыть следы преступления, он сбросил своего оппонента из окна квартиры, после чего покинул квартиру.

По данным полиции, злоумышленник не имеет постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

В настоящее время по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на преступление» и «Убийство», возбуждено уголовное дело.

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