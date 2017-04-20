Житель Башкирии сломал ногу собственной матери

В Октябрьском местный житель сломал ногу родной матери за упреки.

Недавно в дежурную часть полиции Октябрьского поступило сообщение о семейном споре. Оказалось, что в квартире случился конфликт поколений — пострадавшая женщина никак не могла поделить жилплощадь со своим сыном, который недавно освободился из тюрьмы.

В качестве финального аргумента в споре обезумевший сын схватил мать за ногу и с силой скрутил ее, а после закрылся в своей комнате. Женщина вызвала полицию и скорую помощь.

— У женщины диагностировали закрытый перелом ноги. В отношении сына возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести здоровья».