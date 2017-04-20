В Ставропольском районе иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево

Полицейские устанавливают обстоятельства автомобильной аварии, в которой пострадало три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 19 апреля, в 08:30, в Ставропольском районе, на 20 километре автодороги «Урал — Волжский — Курумоч», 42-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», следовавший со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч, при плохих погодных условиях не выбрал безопасную скорость, и, не справившись с рулевым управлением, съехал в левый кювет, где врезался в дерево.

В результате автомобильной аварии водитель, а также находившиеся в машине женщины 56-ти, 52-х лет и 41-го года, получили травмы различных частей тела. Автомобилист был осмотрен врачами на месте ДТП и отказался от дальнейшего лечения, остальные пострадавшие госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, во время аварии водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.