Белгосцирк: у упавшей гимнастки сломана рука и сотрясение мозга

МИНСК, 20 апр — Sputnik. В Белгосцирке подтвердили то, что в среду во время исполнения номера из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город» с высоты упала российская гимнастка Мария Сюльгина.

В среду в Белорусском государственном цирке Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым, без страховки выполняла номер из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». В интернете появилось видео произошедшего, снятое очевидцем. Судя по кадрам, у артистки соскользнули руки во время перехвата. Она упала примерно с высоты третьего этажа, отмечают очевидцы. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в Больницу скорой помощи.