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11:30 (мск), источник: Sputnik.by

Белгосцирк: у упавшей гимнастки сломана рука и сотрясение мозга

По словам собеседников агентства, артистка сама приняла решение выступать без страховки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. В Белгосцирке подтвердили то, что в среду во время исполнения номера из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город» с высоты упала российская гимнастка Мария Сюльгина.

В среду в Белорусском государственном цирке Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым, без страховки выполняла номер из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». В интернете появилось видео произошедшего, снятое очевидцем. Судя по кадрам, у артистки соскользнули руки во время перехвата. Она упала примерно с высоты третьего этажа, отмечают очевидцы. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в Больницу скорой помощи.

В пресс-службе цирка Sputnik рассказали, что Мария Сюльгина — российская артистка. Она выступала с гастрольной программой на «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». Сюльгина сама приняла решение исполнять номер без страховки, подчеркнули в пресс-службе. И это не единственный случай, когда артисты ею пренебрегают.

«Некоторые артисты выступают без страховки. Сами принимают такие решения», — сказали собеседники агентства.

Как сообщили в цирке, у Сюльгиной сломана левая рука и легкое сотрясение мозга. На данный момент она находится в отделении сочетанных повреждений Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.

В пресс-службе не ответили на вопрос, как скоро гимнастка сможет вернуться на арену после такой травмы.

«Мы, к сожалению, не врачи», — сказали там.

В цирке проводится проверка по выяснению причин произошедшего. Как подчеркнули собеседники Sputnik, подобные случаи тут происходят крайне редко.

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