Белгосцирк: у упавшей гимнастки сломана рука и сотрясение мозга
По словам собеседников агентства, артистка сама приняла решение выступать без страховки.
По словам собеседников агентства, артистка сама приняла решение выступать без страховки.
МИНСК, 20 апр — Sputnik. В Белгосцирке подтвердили то, что в среду во время исполнения номера из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город» с высоты упала российская гимнастка Мария Сюльгина.
В среду в Белорусском государственном цирке Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым, без страховки выполняла номер из программы «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город». В интернете появилось видео произошедшего, снятое очевидцем. Судя по кадрам, у артистки соскользнули руки во время перехвата. Она упала примерно с высоты третьего этажа, отмечают очевидцы. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в Больницу скорой помощи.
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«Некоторые артисты выступают без страховки. Сами принимают такие решения», — сказали собеседники агентства.
Как сообщили в цирке, у Сюльгиной сломана левая рука и легкое сотрясение мозга. На данный момент она находится в отделении сочетанных повреждений Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.
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«Мы, к сожалению, не врачи», — сказали там.
В цирке проводится проверка по выяснению причин произошедшего. Как подчеркнули собеседники Sputnik, подобные случаи тут происходят крайне редко.