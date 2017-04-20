Погромщик из цыганского поселка умер в тюремной больнице Нижнего Тагила

Погромщик из цыганского поселка Илья Ходаков умер в тюремной больнице Нижнего Тагила, сообщает 20 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Как пояснил пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко, он скончался в специализированном лечебном учреждении. У него была серьезная болезнь.

Региональный следственный комитет проводил проверку после смерти Ходакова. Было установлено, что смерть не носила криминальный характер и никакого преступления в отношении него не совершалось. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Илья Ходаков трудился экспедитором на «Газели» и возил металлолом, собранный цыганами. 3 сентября 2016 года он оказался в гуще событий, приехав к дому казака Шишова на автомобиле «Ока». Непосредственного участия в громких событиях не принимал. Оказался на месте по просьбе «цыгана Димы» Пестрикова.

Ходаков был задержан в конце сентября вместе с другими членами калан Оглы и до последнего времени находил в СИЗО № 1 Екатеринбурга. В камере его здоровье стало ухудшаться, и его перевели в Нижний Тагил в тюремную больницу. По данным адвокатов пострадавших казаков, ранений во время конфликта он не получал.

Конфликт в Цыганском поселке между казаками и цыганами случился осенью прошлого года. Казаки Олег Шишов и братья Александр и Алексей Дутовы устроили перестрелку с цыганами, которые позвали на помощь друзей. Всего среди нападавших было 16 человек.