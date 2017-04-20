Три десятка участков за ночь ушли под воду в Новосибирской области

Антон Лучанский, корреспондент: «Мы сейчас находимся на Юго-Западной границе города Обь. Улицу Цветочную пересекает большая река, еще вчера её не было. Местные жители рассказали, что сейчас затоплено около трех десятков приусадебных участков. Вода уже идёт на первые этажи домов, не говоря о гаражах и погребах. Неподалёку от нас пытаются эвакуировать заболевшую женщину с ребенком. Из дома выйти невозможно. Пока не понятно, откуда прибывает вода».

По некоторым данным — из поврежденного гидротехнического сооружения в нескольких километрах от места. По другим оценкам — это талые и грунтовые воды. До некоторого времени администрация города и МЧС не проявляли внимания, говорят местные жители.

После приезда съемочной группы «Вестей», на месте появились и спасатели, и представители администрации. Сейчас проводится объезд территории. Кроме жилых домов подтоплено и кладбище, которое находится прямо на границе участка.