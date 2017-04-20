Три десятка участков за ночь ушли под воду в Новосибирской области
В городе Обь десятки домов за ночь ушли под воду. Сейчас там работает съемочная группа «Вестей». Как обстановка к этой минуте, прибывает ли вода?
В городе Обь десятки домов за ночь ушли под воду. Сейчас там работает съемочная группа «Вестей». Как обстановка к этой минуте, прибывает ли вода?
Антон Лучанский, корреспондент: «Мы сейчас находимся на
По некоторым данным — из поврежденного гидротехнического сооружения в нескольких километрах от места. По другим оценкам — это талые и грунтовые воды. До некоторого времени администрация города и МЧС не проявляли внимания, говорят местные жители.
После приезда съемочной группы «Вестей», на месте появились и спасатели, и представители администрации. Сейчас проводится объезд территории. Кроме жилых домов подтоплено и кладбище, которое находится прямо на границе участка.