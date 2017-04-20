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11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева столкнулись грузовик и легковушка

Одного из водителей госпитализировали.

Сегодня, 20 апреля, около 11 часов утра на проспекте Салавата Юлаева произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик. Фото произошедшего инцидента появились в соцсетях.

Как сообщает «Дорожный патруль», в аварии пострадал водитель «четырнадцатой» — его госпитализировали в одну из городских больниц. О его состоянии не сообщается, с водителем грузовика все в порядке — отделался испугом. В настоящий момент на месте работают бригада «скорой» и сотрудники ГИБДД. Причины аварии еще предстоит установить.

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