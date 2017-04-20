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11:50 (мск), источник: Новый Калининград

В Гурьевске «паровозиком» столкнулись 4 авто

Утром в четверг в Гурьевске произошла авария с участием 4 легковых машин. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

На прямом участке дороги столкнулись автомобили марок Volkswagen, «Лада», Peugeot и Hyundai.

По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.

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