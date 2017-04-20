В Гурьевске «паровозиком» столкнулись 4 авто
Утром в четверг в Гурьевске произошла авария с участием 4 легковых машин. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Утром в четверг в Гурьевске произошла авария с участием 4 легковых машин. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
На прямом участке дороги столкнулись автомобили марок Volkswagen, «Лада», Peugeot и Hyundai.
По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.