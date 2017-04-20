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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевчанка выманила у доверчивых граждан более Br780 тыс

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома задержали женщину, которая завладела обманным путем суммой более Br780 тыс. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

«Представляясь гражданам начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником отдела УВД Могилевского облисполкома, полковником милиции на высокопоставленной должности, женщина убеждала граждан, что имеет доступ к якобы конфискованному имуществу, которое она вправе продать по имеющемся у нее полномочиям. Стоимость этого имущества она умышленно занижала в десятки раз. С августа 2015 года по апрель 2017-го 43-летняя могилевчанка в Могилеве, Минске и Славгороде под предлогом продажи автомашин, квартир, бытовой техники завладела суммой более Br780 тыс.», — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Алексей Бондаренко.

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Для большей убедительности женщина надевала милицейскую форму и назначала места встречи вблизи административных зданий органов внутренних дел. За сделки получала деньги как в валюте, так и в белорусских рублях, и обещала, что в ближайшее время покупатели получат товар, а переданные ей денежные средства идут в доход государства. При заключении очередной сделки подозреваемая была задержана.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которая предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Ранее задержанная была неоднократно судима по ст.209 УК (мошенничество).

Сейчас с заявлениями в милицию обратились шесть потерпевших, но, по информации, имеющейся у сотрудников уголовного розыска, их количество значительно больше. Гражданам, располагающим информацией о противоправных деяниях подозреваемой, просьба обратиться по тел. 8 (0222) 295−523, 8 (0222) 295−518, 8 (0222) 295−507 или 102.

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