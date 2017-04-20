Могилевчанка выманила у доверчивых граждан более Br780 тыс

«Представляясь гражданам начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником отдела УВД Могилевского облисполкома, полковником милиции на высокопоставленной должности, женщина убеждала граждан, что имеет доступ к якобы конфискованному имуществу, которое она вправе продать по имеющемся у нее полномочиям. Стоимость этого имущества она умышленно занижала в десятки раз. С августа 2015 года по апрель 2017-го 43-летняя могилевчанка в Могилеве, Минске и Славгороде под предлогом продажи автомашин, квартир, бытовой техники завладела суммой более Br780 тыс.», — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Алексей Бондаренко.

Для большей убедительности женщина надевала милицейскую форму и назначала места встречи вблизи административных зданий органов внутренних дел. За сделки получала деньги как в валюте, так и в белорусских рублях, и обещала, что в ближайшее время покупатели получат товар, а переданные ей денежные средства идут в доход государства. При заключении очередной сделки подозреваемая была задержана.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которая предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Ранее задержанная была неоднократно судима по ст.209 УК (мошенничество).

Сейчас с заявлениями в милицию обратились шесть потерпевших, но, по информации, имеющейся у сотрудников уголовного розыска, их количество значительно больше. Гражданам, располагающим информацией о противоправных деяниях подозреваемой, просьба обратиться по тел. 8 (0222) 295−523, 8 (0222) 295−518, 8 (0222) 295−507 или 102.