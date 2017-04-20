Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
На территории авиабазы работают следователи.
На территории авиабазы работают следователи.
ПЕРМЬ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/.
«По нашим сводкам прошла такая информация, что
В главном военном следственном управлении Следственного комитета ТАСС подтвердили информацию о гибели солдата и сообщили, что «в настоящий момент следователи работают» на территории авиабазы. Более подробной информации о причинах трагедии и других обстоятельствах случившегося на данный момент в ведомстве предоставить не смогли.
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