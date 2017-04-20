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12:05 (мск), источник: ТАСС

Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью

На территории авиабазы работают следователи.

ПЕРМЬ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Солдат-срочник погиб минувшей ночью на авиабазе под Пермью. Об этом сообщил ТАСС председатель Союза призывников России Марсель Хазиев.

«По нашим сводкам прошла такая информация, что солдат-срочник из Челябинской области погиб в ночь на 20 апреля. Мы держим ситуацию на контроле», — отметил Хазиев.

В главном военном следственном управлении Следственного комитета ТАСС подтвердили информацию о гибели солдата и сообщили, что «в настоящий момент следователи работают» на территории авиабазы. Более подробной информации о причинах трагедии и других обстоятельствах случившегося на данный момент в ведомстве предоставить не смогли.

В пресс-службе Центрального военного округа также готовят комментарий по запросу ТАСС.

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