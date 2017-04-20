В Березниках на месте нового провала образовались две воронки

Как известно 22 марта этого года на последнем участке — в юго-западной части панелей переходного периода — было обнаружено проседание грунта, которое официально было признано «воронкой». Её размеры составляют 2,6 на 3,8 м. 19 апреля здешняя комиссия ЧС сообщила, что 9 апреля здесь же «образовалась вторая воронка, размеры которой на данный период 7,5 на 9 м, глубина 8 м».

22 марта 2017 года в юго-западной части панелей переходного периода образовалась воронка, её размеры 2,6 на 3,8 м; 9 апреля 2017 года здесь же образовалась вторая воронка, размеры которой на данный период 7,5 на 9 м, глубина 8 м. Образование провала в данном районе ожидалось учёными Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет.