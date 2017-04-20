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11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в пожаре пострадали три элитных автомобиля

Возгорание произошло в гараже.

Вчера вечером, 19 апреля, в 23.40 в Ленинском районе Уфы загорелся металлический гараж. Быстро потушить пожар вышло: огнеборцы справились с сильным пламенем только спустя два часа. Как сообщили в МЧС по республике, в тушении огня принимали участие восемь человек и три единицы спецтехники.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал, но сильные повреждения получили три элитных автомобиля — «Лексус», «Порш Кайен». Причину возгорания предстоит установить специалистам, подробности инцидента устанавливаются.

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