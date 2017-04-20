В Татарстане на сына экс-министра транспорта возбудили дело из-за налогов

— Швецов, занимающий должность директора занимающейся перевозкой пассажиров компании «ПАК Инвест», в период с марта 2015 года по февраль 2016 года уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 7,5 млн рублей, — рассказали ProKazan.ru.

По предварительным данным, подозреваемый вносил недостоверные сведения в налоговые декларации.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», идет расследование.