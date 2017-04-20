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15:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане на сына экс-министра транспорта возбудили дело из-за налогов

В Набережных Челнах было возбуждено дело на 27-летнего Владимира Швецова-младшего, сына экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

 — Швецов, занимающий должность директора занимающейся перевозкой пассажиров компании «ПАК Инвест», в период с марта 2015 года по февраль 2016 года уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 7,5 млн рублей, — рассказали ProKazan.ru.

По предварительным данным, подозреваемый вносил недостоверные сведения в налоговые декларации.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», идет расследование.

Напомним, Владимир Швецов-старший в 90-х годах занимал должность заместителя премьер-министра РТ, председателя государственного комитета РТ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В 2011—2015 гг. — заместитель руководителя департамента строительства Москвы.

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