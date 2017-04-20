На Кубани адвокат и два его подельника украли банкомат с деньгами

Следственный отдел по Крымскому району СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Славянского района, обвиняемого в хищении банкомата с денежными средствами в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в ночь на 19 сентября 2016 года обвиняемый вместе с двумя мужчинами приехал на автомобиле УАЗ на территорию площади добычи нефти и газа «Троицкая». Из офисного помещения грабители похитили банкомат, в котором находилось свыше 2,2 миллиона рублей, прикрепив его металлическим тросом к автомобилю.

Когда они завели автомобиль, анкерные крепления, при помощи которых банкомат удерживался в помещении, сломались, и устройство оказалось на улице. После этого соучастники ограбления погрузили его в багажник автомобиля и скрылись. Деньги из банкомата они впоследствии извлекли при помощи газосварочного аппарата.

Одного из подозреваемых задержали. Двое фигурантов (один из которых являлся адвокатом) скрылись от органов следствия и объявлены в федеральный розыск.