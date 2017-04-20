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12:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Очевидцы: Самолёт «Москва — Воронеж» не смог приземлиться в Воронеже и экстремально сел в столице

Сегодня, 20 апреля, самолёт компании Аэрофлот, следующий по маршруту «Москва — Воронеж», не смог приземлиться в Воронеже развернулся и совершил экстремальную посадку в аэропорте «Шереметьево». Об этом в редакцию «Вести-Воронеж» сообщил один из пассажиров воздушного судна.

Как рассказывает очевидец, лайнер уже шёл на снижение в Воронежской области, когда экипаж объявил о том, что из-за технической неисправности придётся вернуться в столицу. А когда самолёт уже в «Шереметьево» пролетел над половиной взлётно-посадочной полосы, лайнер коснулся её одним шасси и резко ушёл вправо.

Сесть воздушное судно смогло со второй попытки. По информации наших источников, самолёт там встречали экстренные службы.

В пресс-службе Воронежского аэропорта нашему корреспонденту подтвердили, что, действительно, из-за технической неисправности экипаж самолёта решил вернуться в столицу. Всех пассажиров посадят на другое воздушное судно, и уже в 12:15 они прибудут в столицу Черноземья.

«Вести-Воронеж» продолжают выяснять подробности инцидента.

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