В Воронеже полиция выяснит обстоятельства падения камня с крыши на тротуар

Полицейские выясняют обстоятельства падения камня с крыши дома на тротуар, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону в четверг, 20 апреля. Крупная глыба рухнула у дома № 25 на улице Маршала Одинцова.

Камень едва не убил дедушку и внука, рассказали жильцы дома. Сообщение об инциденте поступило в полицию еще 9 апреля. После этого стражи порядка начали проверку по факту происшествия. А 20 апреля Life опубликовал видео происшествия. Судя по дате и времени съемки видео, инцидент случился около 14:48 в субботу, 8 апреля. На записи видно, как крупный камень падает на то место, откуда секундой ранее ушли пенсионер и ребенок. Жильцы дома предположили, что камень сбросили нетрезвые подростки, добавил Life.