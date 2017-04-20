Убийца жительницы Новокуйбышевска и ее сына предстанет перед судом

В Самарский областной суд направлено дело об убийстве жительницы Новокуйбышевска и её несовершеннолетнего сына, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Тела 43-летней женщины и ее 16-летнего сына с рубленными колото-резанными ранами головы и туловища, были обнаружены 25 октября 2016 года, в одной из квартир дома, расположенного по проспекту Победы в Новокуйбышевске.

По данном факту третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление» и «Тайное хищение чужого имущества».

Вскоре удалось установить и задержать мужчину, причастного к совершению этих преступлений. Им оказался 41-летний знакомый убитой женщины, с которым она проживала последнее время. В ходе допроса мужчина рассказал, что женщину он зарубил топором на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Сына своей сожительницы мужчина убил, чтобы избавиться от свидетеля своего злодеяния, после чего похитив золотые украшения убитой на общую сумму 112 тысяч рублей, он скрылся с места совершения преступления.

Уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд.