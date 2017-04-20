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12:13 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове из-за метели без электричества остались 140 населенных пунктов

Непогода привела к тому, что электричество отключилось в 140 населенных пунктах Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. К настоящему моменту в Молдове зарегистрировано отключению электричества в 140 населенных пунктах, заявил в четверг в ходе брифинга руководитель Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Михай Харабаджиу.

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«По распоряжению премьер-министра Павла Филипа создан антикризисный штаб, где есть представители министерства транспорта, МВД, Минздрава и “Gas Natural Fenosa”. При необходимости они будут вмешиваться в ситуацию. В первую очередь, помощь будет оказываться пенсионерам и детям», — сказал Харабаджиу.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Кишиневе, где упало множество деревьев.

«Над устранением последствий работает примэрия, сотрудники МВД, Ассоциации “Зеленого хозяйства”. Также принимают участие 100 карабинеров и патрульные. Академия полиции готова предоставить 100 человек», — сказал Харабаджиу, подчеркнув, что «ситуация в стране очень сложная, но все под контролем».

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