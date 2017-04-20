В Молдове из-за метели без электричества остались 140 населенных пунктов
Непогода привела к тому, что электричество отключилось в 140 населенных пунктах Молдовы.
Непогода привела к тому, что электричество отключилось в 140 населенных пунктах Молдовы.
КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. К настоящему моменту в Молдове зарегистрировано отключению электричества в 140 населенных пунктах, заявил в четверг в ходе брифинга руководитель Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Михай Харабаджиу.
«По распоряжению
По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Кишиневе, где упало множество деревьев.
«Над устранением последствий работает примэрия, сотрудники МВД, Ассоциации “Зеленого хозяйства”. Также принимают участие 100 карабинеров и патрульные. Академия полиции готова предоставить 100 человек», — сказал Харабаджиу, подчеркнув, что «ситуация в стране очень сложная, но все под контролем».