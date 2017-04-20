Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Путин уличил Кадырова во лжи
Россиян освободят от проверок счетчиков
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
12:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

Женщина-водитель перевернула свое авто в центре Иркутска

Женщина могла перепутать педали.

Сегодня днем на площади у здания правительства Иркутской области перевернулся автомобиль «Мазда Демио», повредив при этом еще четыре транспортных средства.

За рулем «Мазды» в момент ДТП находилась женщина. Ее автомобиль выехал со стороны улицы Рабочей в сторону улицы Чкалова, где образовался небольшой затор из автомобилей перед пешеходным переходом. По какой-то причине водитель решила не ждать в колонне, а проскочить с правой стороны.

На видеокадрах можно увидеть, как «Мазда» внезапно прибавляет ход и в сужающемся пространстве влетает в стоящие в левом ряду автомобили. От удара она перевернулась на крышу, водитель не пострадала, другие участников дорожного движения тоже к счастью не получили травм.

Сложившуюся ситуацию виновница аварии прокомментировала тем, что не смогла справиться с управлением из-за неисправности автомобиля. Вполне вероятно, что женщина просто перепутала педали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
118 человек унесло на льдине в Красноярске
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь