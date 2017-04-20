Женщина-водитель перевернула свое авто в центре Иркутска

Сегодня днем на площади у здания правительства Иркутской области перевернулся автомобиль «Мазда Демио», повредив при этом еще четыре транспортных средства.

За рулем «Мазды» в момент ДТП находилась женщина. Ее автомобиль выехал со стороны улицы Рабочей в сторону улицы Чкалова, где образовался небольшой затор из автомобилей перед пешеходным переходом. По какой-то причине водитель решила не ждать в колонне, а проскочить с правой стороны.

На видеокадрах можно увидеть, как «Мазда» внезапно прибавляет ход и в сужающемся пространстве влетает в стоящие в левом ряду автомобили. От удара она перевернулась на крышу, водитель не пострадала, другие участников дорожного движения тоже к счастью не получили травм.